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Коронавирус. В Киеве выявили три новых очага COVID-19 - Кличко

Коронавирус. В Киеве выявили три новых очага COVID-19 - Кличко - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)
20.05.2020, 14:34

По словам мэра Кличко, в Киеве - три новых очага коронавируса: два общежития и Центр реабилитации детей. Учреждения закрыли на карантин

В Киеве за минувшие сутки выявлено три новых очага коронавирусной болезни COVID-19: два общежития и центр социально-психологической реабилитации детей. Об этом рассказал сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

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В общежитии на улице Серповой, в котором проживают 340 человек, выявили троих заболевших и семь контактных лиц. В общежитии на улице Михаила Бойчука - двое больных, они госпитализированы. Выявлено 10 контактных лиц, в здании проживают 55 человек.

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Оба общежития закрыты на карантин, жителям предоставили медицинское сопровождение. Дважды в день здания дезинфицируют.

В Центре реабилитации №1 на проспекте Маяковского заболела одна медсестра. В список контактных лиц входят 38 сотрудников учреждения и 68 детей – их обследуют медики и собирают материал для ПЦР-тестов на коронавирус. Центр закрыли на карантин.

  • 5 мая в Дарницком доме-интернате для девочек в Киеве выявили 81 случай заболевания COVID-19, трое сотрудников госпитализированы. 
  • 18 мая премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что 22 мая в Украине будет разрешена работа наземного общественного транспорта, а с 25 мая, если позволят условия, — метро.
  • За минувшие сутки в Киеве выявили 51 заболевшего коронавирусной болезнью COVID-19, восемь из них - медики, два человека умерли. Всего в Киеве зафиксировали 2410 больных COVID-19, 306 пациентов с коронавирусом выздоровели, 54 - умерли.

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Марк Сировой
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