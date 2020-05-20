Коронавирус. В Киеве увеличилось число больных за сутки – карта по районам

Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА

За минувшие сутки в Киеве выявили 51 заболевшего коронавирусной болезнью COVID-19, восемь из них - медики, два человека умерли. Об этом рассказал сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Всего в Киеве зафиксировали 2410 больных COVID-19, 306 пациентов с коронавирусом выздоровели, 54 - умерли.

За прошедшие сутки недуг выявили у 25 женщин в возрасте от 22 до 75 лет и трех девочек - девяти, 12 и 16 лет. Также заболели 19 мужчин от 19 до 77 лет и четыре мальчика - от восьми месяцев до 12 лет.

Смотрите также: Минздрав намерен продлить карантин до 22 июня: он будет адаптивным – Ляшко

Из всех новых заболевших госпитализировали пять человек, остальные - лечатся дома под присмотром врачей.

Кличко уточнил, что больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили в Деснянском (13 больных) и Подольском (6) райноах. По 5 случаев - в Святошинском и Дарницком.

Нажмите на картинку, чтобы увеличить

Кличко ранее рассказал, какие ограничения будут сняты в Киеве после ослабления карантина 22 мая.

Кличко ранее рассказал, какие ограничения будут сняты в Киеве после ослабления карантина 22 мая. 18 мая премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что 22 мая в Украине будет разрешена работа наземного общественного транспорта, а с 25 мая, если позволят условия, — метро.

Читайте также: Коронавирус. Метро Киева будет работать без жетонов после карантина

Инфографика - пресс-служба Виталия Кличко