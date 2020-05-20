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Коронавирус. В Киеве увеличилось число больных за сутки – карта по районам

Коронавирус. В Киеве увеличилось число больных за сутки – карта по районам - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА
20.05.2020, 12:20

В Киеве с начала эпидемии уже более 2400 заболевших COVID-19. Умерли 54 больных с коронавирусом

За минувшие сутки в Киеве выявили 51 заболевшего коронавирусной болезнью COVID-19, восемь из них - медики, два человека умерли. Об этом рассказал сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

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Всего в Киеве зафиксировали 2410 больных COVID-19, 306 пациентов с коронавирусом выздоровели, 54 - умерли.

За прошедшие сутки недуг выявили у 25 женщин в возрасте от 22 до 75 лет и трех девочек - девяти, 12 и 16 лет. Также заболели 19 мужчин от 19 до 77 лет и четыре мальчика - от восьми месяцев до 12 лет.

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Из всех новых заболевших госпитализировали пять человек, остальные - лечатся дома под присмотром врачей.

Кличко уточнил, что больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили в Деснянском (13 больных) и  Подольском (6) райноах. По 5 случаев - в Святошинском и Дарницком.

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  • Кличко ранее рассказал, какие ограничения будут сняты в Киеве после ослабления карантина 22 мая.
  • 18 мая премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что 22 мая в Украине будет разрешена работа наземного общественного транспорта, а с 25 мая, если позволят условия, — метро.

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Инфографика - пресс-служба Виталия Кличко

Марк Сировой
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