Коронавирус. В Киеве увеличилось число больных за сутки – карта по районам

За минувшие сутки в Киеве выявили 51 заболевшего коронавирусной болезнью COVID-19, восемь из них - медики, два человека умерли. Об этом рассказал сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
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Всего в Киеве зафиксировали 2410 больных COVID-19, 306 пациентов с коронавирусом выздоровели, 54 - умерли.
За прошедшие сутки недуг выявили у 25 женщин в возрасте от 22 до 75 лет и трех девочек - девяти, 12 и 16 лет. Также заболели 19 мужчин от 19 до 77 лет и четыре мальчика - от восьми месяцев до 12 лет.
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Из всех новых заболевших госпитализировали пять человек, остальные - лечатся дома под присмотром врачей.
Кличко уточнил, что больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили в Деснянском (13 больных) и Подольском (6) райноах. По 5 случаев - в Святошинском и Дарницком.
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Инфографика - пресс-служба Виталия Кличко