Активный циклон. В Украину идет непогода: возможны проблемы с транспортом и электричеством
В Украине в ближайшие дни испортится погода, возможны проблемы с транспортом и электричеством. Об этом предупреждает Укргидромтцентр в Facebook.
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В УГМЦ пишут, что в результате выхода активного циклона ожидается ухудшение погодных условий в таких регионах:
- днем 27 декабря – в Одесской, Николаевской и Херсонской областях;
- 28 декабря – в южных, восточных, центральных, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях.
Как отмечается, в этих регионах будет идти значительный снег и мокрый снег, налипание мокрого снега. Ожидается прирост снежного покрова 10-20 см.
По всей Украине, кроме западных и северных областей, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, будут метели, снежные заносы. На дорогах страны ожидается гололед.
В связи с таким прогнозом погоды в ряде областей объявлен первый уровень опасности (желтый). Могут быть нарушения в движении транспорта и отключение от энергоснабжения населенных пунктов, пишут УГМЦ.
- По данным соцпороса Украинской климатической сети, половина украинцев не ощущают изменений климата.
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