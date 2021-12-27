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Активный циклон. В Украину идет непогода: возможны проблемы с транспортом и электричеством

Цей матеріал також доступний українською
27.12.2021, 15:59
Активный циклон. В Украину идет непогода: возможны проблемы с транспортом и электричеством - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

В Украине в ближайшие дни испортится погода, возможны проблемы с транспортом и электричеством. Об этом предупреждает Укргидромтцентр в Facebook.

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В УГМЦ пишут, что в результате выхода активного циклона ожидается ухудшение погодных условий в таких регионах:

- днем 27 декабря – в Одесской, Николаевской и Херсонской областях;

- 28 декабря – в южных, восточных, центральных, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Как отмечается, в этих регионах будет идти значительный снег и мокрый снег, налипание мокрого снега. Ожидается прирост снежного покрова 10-20 см.

По всей Украине, кроме западных и северных областей, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, будут метели, снежные заносы. На дорогах страны ожидается гололед.

В связи с таким прогнозом погоды в ряде областей объявлен первый уровень опасности (желтый). Могут быть нарушения в движении транспорта и отключение от энергоснабжения населенных пунктов, пишут УГМЦ.

Активный циклон. В Украину идет непогода: возможны проблемы с транспортом и электричеством

Активный циклон. В Украину идет непогода: возможны проблемы с транспортом и электричеством

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Марк Сировой
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погода циклон снег прогноз метель транспорт электричество укгридрометцентр
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