Антициклон Detlef будет определять погоду в Украине: карта

Сегодня в шести областях ожидаются дожди

Антициклон Detlef сегодня с центром над странами Балтии будет определять преимущественно сухую погоду в большинстве областей Украины. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, в Волынской, Ровенской, Житомирской, Хмельницкой, Сумской и Полтавской областях днем ​​возможны кратковременные грозовые дожди.

Ветер ожидается северо-восточный, небольшой или умеренный.

Температура воздуха в течение дня составит на западе и севере + 26, + 32 градуса, на юге, на востоке и в большинстве центральных областей + 29, + 34 градуса.

В Киеве сегодня без существенных осадков, дневная температура воздуха + 28 + 30 градусов, в субботу - сухо и солнечно, в воскресенье - местами короткие грозовые дожди.

27 июля Укргидрометцентр дал прогноз погоды на август .

Арина Толина

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