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Антициклон Detlef будет определять погоду в Украине: карта

07.08.2020, 10:10
Антициклон Detlef будет определять погоду в Украине: карта - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Сегодня в шести областях ожидаются дожди

Антициклон Detlef сегодня с центром над странами Балтии будет определять преимущественно сухую погоду в большинстве областей Украины. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, в Волынской, Ровенской, Житомирской, Хмельницкой, Сумской и Полтавской областях днем ​​возможны кратковременные грозовые дожди.

Карта погоды на 7 августа

Ветер ожидается северо-восточный, небольшой или умеренный.

Температура воздуха в течение дня составит на западе и севере + 26, + 32 градуса, на юге, на востоке и в большинстве центральных областей + 29, + 34 градуса.

В Киеве сегодня без существенных осадков, дневная температура воздуха + 28 + 30 градусов, в субботу - сухо и солнечно, в воскресенье - местами короткие грозовые дожди.

Арина Толина
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