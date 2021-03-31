Апрель начнется с весенних гроз и тепла: карта погоды
31.03.2021, 14:57
Весна (фото - pixabay.com)
Завтра, 1 апреля, в Украине ожидается до +19 градусов, в западных областях – грозы. Прогноз опубликован на сайте Укргидрометцентра.
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На западе страны, в Житомирской и Киевской областях воздух прогреется до +16..+19. В Винницкой, Черновицкой Черкасской и Сумской областях – от +15 до +17. На востоке и юге Украины – от +13 до +16 градусов, в Крыму +12..+14.
На западе Украины и в Житомирской и Винницкой областях ожидается небольшой дождь с грозой.
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