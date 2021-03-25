Сезон шашлыков и прогулок. Синоптики пообещали теплый и умеренно дождливый апрель
25.03.2021, 10:15
Иллюстративное фото: depositphotos.com
По прогнозам Укргидрометцентра в апреле в Украину придет климатическая весна – среднемесячная температура составит +8...+11º, в горах – +5...+6º. Месячное количество осадков ожидается в пределах нормы – 30-57 мм (в Карпатах – 62-88 мм) при средних показателях для апреля в 22-62 мм (в Карпатах – 65-84 мм).
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По данным синоптиков, абсолютный температурный минимум в Украине в апреле составлял -6...-16º, в горах и на северо-востоке страны -17...-22º, а абсолютный максимум – +26...+33º, в Карпатах +21...+22º.
- К выходным, 27-28 марта, в Украине обещают потепление до +14 градусов.
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