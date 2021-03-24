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К выходным в Украине потеплеет до +14: карта погоды

24.03.2021, 08:57
К выходным в Украине потеплеет до +14: карта погоды - Фото
Фото: pixabay.com

Сегодня, 24 марта, в Украине до +7 градусов, в восточных и южных областях ожидаются осадки. На выходных в потеплеет до +14, говорят данные прогноза, опубликованного на сайте Укргидрометцентра.

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В западных областях сегодня +3..+6 градусов, в Закарпатской области до +7. В центральных областях +2..+5, в Киеве до +6. На востоке и юге страны +2..+5, в Одесской области до +6. В южных и восточных областях, а также в Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях, дождь со снегом.

Завтра, 25 марта, в Закарпатской области температура поднимется до +8..+10 градусов, в Киеве – до +9, в большинстве западных и центральных областей +4..+8, на востоке и юге – +2..+6. В восточных и южных областях – мокрый снег.

В пятницу, 26 марта, в Закарпатской области воздух прогреется до +10..+12 градусов, в западных и центральных областях +6..+9, в южных и восточных +5..+8.

В субботу на западе страны +10..+13 градусов, в Закарпатской области до +14. В центральных, восточных и южных областях +7..+11, осадков не ожидается.

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Денис Юдин
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