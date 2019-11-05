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Апрельская погода. Синоптики предупреждают о ветре и дождях

Апрельская погода. Синоптики предупреждают о ветре и дождях - Фото
Фото: depositphotos.com
05.11.2019, 08:42

По прогнозам Укргидрометцентра, ближайшее похолодание ожидается 7 ноября

Сегодня дожди пройдут на западе, севере, востоке и юге страны.  Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"5 ноября через на нашу территорию придет атмосферный фронт - посол сразу трех циклонов Zend, Benedikt и Arne. Поэтому с ночи до ночи будут проходить периодические дожди: сначала, ночью и утром в западных и северных областях, дальше до востока", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

По ее словам, сегодня днем дожди наиболее вероятны вдоль полосы Сумы-Полтава-Херсон, осадки будут колебаться слева и справа от этого участка.

"Также днем ​​дожди пройдут на Закарпатье. На остальной территории Украины - без существенных осадков. Ветер юго-западного направления, теплый, порывистый, до сильного", - уточнила Диденко.

Она добавила, что температура воздуха будет как в апреле - + 14, + 20 градусов, на западе и востоке + 11, + 16 градусов.

В Киеве днем ​​- без существенных осадков. "Ветер в столице также еще будет порывистым, с юго-запада. Температура воздуха ночью +11, + 13, днем ​​около +15 градусов. Ближайшее похолодание ожидается 7 ноября, но только на западе и севере Украины", - добавила синоптик.

  • 31 октября Укргидрометцентр сообщал, что погода в Украине в ноябре будет прохладной, средняя температура воздуха ожидается на уровне 0+8 градусов по Цельсию. 
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Наталья Диденко погода дождь карта
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