Артур-Байрактар и Джавелина. Как война повлияла на выбор имен для украинских детей

В Украине в последнее время новорожденным стали давать имена, связанные с новыми видами оружия, которым ВСУ успешно уничтожают российских оккупантов. Об этом сообщает Минюст.

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Там говорят, что большинство украинцев при выборе имен для своих детей предпочитают все же традиционные имена.

Так, за I полугодие 2022 года самыми популярными женскими именами стали Анна, София, Мария, Виктория, Анастасия, Соломия, Александра, Полина.

Популярность набирает имя Стефания после победы украинской группы Kalush Orchestra на песенном конкурсе Евровидение-2022 с песней Stefania.

Самыми распространенными мужскими именами стали Артем, Александр, Максим, Богдан, Марк, Дмитрий, Михаил.

"Но не все новоиспеченные родители предпочитают простоту и лаконичность. Многие хотят выделиться и дать ребенку имя "не как у всех". К тому же, во время войны появилось много новых слов в медиапространстве, в частности, связанных с новыми видами оружия, с помощью которого наша армия успешно уничтожает рашистов. Ими и нарекают малышей роженицы", – говорится в сообщении.

Так, среди женских имен есть Аделина-Джавелина, Джавелина, Квитослава, Дзвенислава, Червонка, Иордана, Евангелина, Чиамада-Аделина, Фрея, Жасмин, Хозяйка, Ариэль, Зореслава, Мисси.

Среди мужских: Артур-Байрактар, Ян-Джавелин, Миролюб, Варфоломей, Князь, Северус, Зореслав, Моисей, Лорд, Марилуиз, Миродар, Добромир, Граф.

В течение первой половины 2022 года на свет появились 104 905 детей, сообщили в Минюсте.

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Вадим Ребрина

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