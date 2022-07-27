UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Артур-Байрактар и Джавелина. Как война повлияла на выбор имен для украинских детей

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2022, 21:07
Артур-Байрактар и Джавелина. Как война повлияла на выбор имен для украинских детей - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Украине в последнее время новорожденным стали давать имена, связанные с новыми видами оружия, которым ВСУ успешно уничтожают российских оккупантов. Об этом сообщает Минюст.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Там говорят, что большинство украинцев при выборе имен для своих детей предпочитают все же традиционные имена.

Так, за I полугодие 2022 года самыми популярными женскими именами стали Анна, София, Мария, Виктория, Анастасия, Соломия, Александра, Полина.

Популярность набирает имя Стефания после победы украинской группы Kalush Orchestra на песенном конкурсе Евровидение-2022 с песней Stefania.

Самыми распространенными мужскими именами стали Артем, Александр, Максим, Богдан, Марк, Дмитрий, Михаил.

"Но не все новоиспеченные родители предпочитают простоту и лаконичность. Многие хотят выделиться и дать ребенку имя "не как у всех". К тому же, во время войны появилось много новых слов в медиапространстве, в частности, связанных с новыми видами оружия, с помощью которого наша армия успешно уничтожает рашистов. Ими и нарекают малышей роженицы", – говорится в сообщении.

Так, среди женских имен есть Аделина-Джавелина, Джавелина, Квитослава, Дзвенислава, Червонка, Иордана, Евангелина, Чиамада-Аделина, Фрея, Жасмин, Хозяйка, Ариэль, Зореслава, Мисси.

Среди мужских: Артур-Байрактар, Ян-Джавелин, Миролюб, Варфоломей, Князь, Северус, Зореслав, Моисей, Лорд, Марилуиз, Миродар, Добромир, Граф.

В течение первой половины 2022 года на свет появились 104 905 детей, сообщили в Минюсте.

Читайте также: Немецкая Panzerhaubitze 2000 бьет россиян на восточном фронте: видео "работы" САУ видео

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
минюст дети имена
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 