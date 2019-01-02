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02.01.2019, 19:04

Астронавт случайно позвонил в Службу 911 с орбиты

Астронавт случайно позвонил в Службу 911 с орбиты - Фото
Андре Куиперс (фото - nos.nl)

Связаться с Землей с орбиты легко, но люди на планете часто вешают трубку, не дождавшись, пока звук долетит из космоса, сказал астронавт

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Астронавт из Нидерландов Андре Куиперс случайно связался со Службой спасения США 911, находясь в космосе на орбите над Землей. Об этом сообщает nos.nl.

Куиперс рассказал, что хотел пообщаться с Космическим центром Джонсона NASA в Хьюстоне, но случайно набрал службу чрезвычайного реагирования США.

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Астронавт объяснил, что для связи с центром в Хьюстоне, астронавты должны набрать в "9" для осуществления исходящего звонка, а затем "011" для международной связи.

Однако, это непросто сделать, находясь в космосе. "Я ошибся и на следующий день получил электронное сообщение: вы звонили 911?" - рассказал Куиперс.

Он сказал, что связаться с Землей с орбиты достаточно легко и предположил, что космонавты в 70% случаев попадают на наземные телефоны. Однако, задержки во времени могут усложнить разговор.

"Иногда люди вешают трубку, думая, что я ничего не говорю, поэтому я начинал говорить сразу после набора последней цифры номера", - говорит он.

Куиперс совершил два полета в космос и в целом провел там 203 дня.

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Теги: космос, нидерланды, астронавт
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