Астрономы нашли планету в 13 раз больше Юпитера

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Астрономы бразильского Федерального университета Рио-Гранде-до-Норте обнаружили первую планету в очень старой двойной системе, одна из звезд которой уже проэволюционировала и "умерла", превратившись в тусклый белый карлик. Об этом сообщает Naked-science.

Авторы отследили изменения в периодах обращения пары звезд системы KIC 10544976 в созвездии Лебедя.

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Для этого они воспользовались данными наземных обсерваторий, а также космического телескопа Kepler, которые вели непрерывные наблюдения за KIC 10544976 с 2005 по 2017 год.

"Большой массив собранных данных позволил учесть различные факторы, влияющие на вращение участников двойной системы, включая изменения магнитной активности и температуры ее звезд", - отмечается в сообщении.

Показано, что KIC 10544976 включает две старые звезды, красного карлика и белого карлика, которые вращаются вокруг общего центра масс с периодом около 17 лет.

"В системе имеется как минимум одна экзопланета, причем выдающихся размеров: по оценкам ученых, масса ее в 13 раз превышает массу нашего газового гиганта Юпитера. Возможно, она появилась уже на последних этапах эволюции двойной системы из вещества, выброшенного одной из звезд при превращении в белого карлика", - уточняют специалисты.

4 января 2019 года станция Юнона, которая занимается изучением системы Юпитера, передала на Землю новые фотоснимки - огни вулканов на Ио.