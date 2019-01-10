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10.01.2019, 13:58

Астрономы обнаружили древние звезды-кристаллы

Астрономы обнаружили древние звезды-кристаллы - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Специалисты отметили, что "ядра белых карликов сложены, в основном, углеродом, кислородом и другими "металлами"

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Ученые подтвердили гипотезу о замедленной эволюции белых карликов, многие из которых превратились в гигантские космические кристаллы. Об этом сообщает Naked-science.

"Средних размеров звезды, включая наше Солнце, завершают свою эволюцию в виде тусклых белых карликов, компактных и погасших. В таком состоянии они могут находиться миллиарды лет, и белые карлики составляют немалую часть звездного населения Галактики", - отмечается в сообщении.

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Плотность их в миллионы раз превышает плотность "обычной" звезды, а в ядре достигает 10 млн г/см3.

Астрономы 50 лет назад предположили, что при непрерывном понижении температуры после остановки термоядерных реакций в плотном ядре белых карликов может идти кристаллизация атомов углерода и кислорода.

Процесс происходит с выделением энергии и способен подогревать старую звезду, замедляя ее старение и остывание.

Эту гипотезу рассмотрели Пьер-Эммануэль Трембле и его коллеги из Уорикского университета.

В статье, опубликованной в журнале Nature, ученые сообщают о наблюдениях за более чем 15 тысячами белых карликов, которые были замечены европейским космическим телескопом Gaia на расстояниях до 300 световых лет от Солнца.

Исходя из цвета и светимости звезд, авторы установили их температуры и возрасты, а затем сравнили их распределение с предсказаниями теоретических моделей. Работа подтвердила избыток сравнительно молодых белых карликов – по оценкам астрономов, в некоторых старение звезды замедлилось на целых 2 млрд лет. Подпитывает их энергия кристаллизации.

Специалисты уточнили, что ядра белых карликов сложены, в основном, углеродом, кислородом и другими "металлами".

Под действием огромного давления их атомы теряют внешние электроны и сжимаются в чрезвычайно плотную, положительно заряженную жидкость. И как только температура в ядре такой звезды снижается до определенного уровня (порядка 10 млн °С), жидкость начинает кристаллизоваться.

"Все белые карлики кристаллизуются на определенной стадии своей эволюции. Это значит, что миллиарды белых карликов в нашей Галактике уже завершили этот процесс и практически целиком превратились в кристаллические сферы. Само Солнце станет кристаллическим белым карликом через 10 млрд лет", - отметил Пьер-Эммануэль Трембле.

Астрономы раскрыли подробности об исходящих из удаленной галактики таинственных радиосигналах, которые ранее "услышал" телескоп в Канаде. 

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Теги: космос, астрономы, кристаллы
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