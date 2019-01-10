Астрономы засекли повторный загадочный сигнал в глубоком космосе

Фото: NASA

Астрономы раскрыли подробности об исходящих из удаленной галактики таинственных радиосигналах, которые ранее "услышал" телескоп в Канаде. Точная их природа остается неизвестной, пишет со ссылкой на публикацию в журнале Nature служба Би-би-си.

FRB (Fast Radio Bursts, быстрые радиовсплески) — это единичные радиоимпульсы несколько миллисекунд неизвестной природы, чья энергия эквивалентна выбросу в космос энергии, испускаемой Солнцем в течение нескольких десятков тысяч лет. На сегодня ученые обнаружили около 60 единичных FRB, среди которых два повторяются.

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Наблюдения за ними с 2016 года ведутся на радиотелескопе CHIME в Канаде, после запуска которого были обнаружены сразу 13 таких явлений.

Среди этих 13-ти был очень необычный повторяющийся сигнал, исходящий одного и того же источника на расстоянии около 1,5 млрд световых лет.

Единой, общепризнанной гипотезы образования быстрых радиовсплесков не существует.

Их причиной может быть какое-то экзотическое событие внегалактического характера, вроде слияния двух нейтронных звезд, "последнего вздоха" испаряющейся черной дыры или превращения тяжелого пульсара в черную дыру. FRB также могут излучаться некоторыми звездами Галактики, считает часть ученых, а единицы астрономов полагают, что они могуть быть земными сигналами, производящимися техническими устройствами.

И, конечно, эти вспышки могут оказаться проявлением активности инопланетян.