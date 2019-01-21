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21.01.2019, 10:39

Астрономы засомневались в существовании Планеты Х

Астрономы засомневались в существовании Планеты Х - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Новая гипотеза требует пересмотреть представления о том, что происходит на самых дальних окраинах Солнечной системы

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Ученые выдвинули новую альтернативу гипотетической девятой планете Солнечной системы: те же данные могут объясняться действием облака мелких транснептуновых объектов. Об этом сообщает Naked-science.

"Плутон и другие ледяные тела, лежащие в Поясе Койпера и еще дальше за ним, на самых дальних границах Солнечной системы, называют транснептуновыми объектами (ТНО). В последние годы среди них обнаружено несколько десятков тел, которые выделяются необычными вытянутыми орбитами. Знакомое устройство Солнечной системы с 8 планетами никак не вяжется с этими аномалиями", - отмечается в сообщении.

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Специалисты уточнили, что поэтому часто их связывают с влиянием гравитации гипотетической девятой планеты.

По существующим оценкам, она должна быть в несколько раз крупнее Земли и раз в 10 массивнее, совершая полный оборот вокруг Солнца за 15 тысяч наших лет. Однако наблюдать планету X так до сих пор и не удается. Неудивительно, что не все специалисты согласны с этой гипотезой, выдвигая другие объяснения орбитальным аномалиям ТНО.

Профессор Американского университета в Бейруте Жихад Тума и Антраник Сефилиан из Кембриджского университета предположили, что тот же эффект может вызывать гравитация обширного диска мелких ледяных тел, вращающегося за орбитой Нептуна.

Имея массу, сравнимую с массой возможной планеты X, такой диск был бы действительно практически невидим для современных инструментов, и при этом создавал аномалии в движениях близких объектов.

Они провели первое моделирование орбитальной динамики ТНО, в котором удалось учесть и притяжение планет-гигантов внешних областей Солнечной системы, и гравитацию в самом гипотетическом диске ледяных тел.

"Если удалить девятую планету и заменить ее множеством малых тел, разбросанных по обширному пространству, то их коллективное притяжение  приводит к появлению тех же вытянутых орбит, какие мы наблюдаем у некоторых ТНО", - отметил Сефилиан.

Астрономы уточнили, что по существующим сегодня расчетам, совокупная масса ТНО составляет лишь около 0,1-0,2 от массы Земли.

"Таким образом, новая гипотеза, озвученная астрономами, с одной стороны, избавляет от необходимости вводить до сих пор не обнаруженную планету, но с другой — требует серьезно пересмотреть наши представления о том, что происходит на самых дальних окраинах Солнечной системы", - говорится в сообщении.

Ученые подтвердили гипотезу о замедленной эволюции белых карликов, многие из которых превратились в гигантские космические кристаллы. 

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Теги: космос, астрономы, планета x, новая гипотеза, пояс койпера
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