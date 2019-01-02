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02.01.2019, 08:27

Атмосферный фронт и циклон в Украине: где ухудшится погода, карты

Атмосферный фронт и циклон в Украине: где ухудшится погода, карты - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По прогнозам Укргидрометцентра, циклон с атмосферными фронтами принесет мокрый снег, дождь, усилится ветер

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В Украину пришел атмосферный фронт скандинавского циклона. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Перемещается атмосферный фронт в восточном направлении. Циклон с атмосферными фронтами принесет снег и мокрый снег, в западных областях мокрый снег с дождем. Усилится ветер до штормовых значений, ожидаются метели", - отметила Диденко.

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Фото: meteo.gov.ua

По ее словам, на юге будет без осадков, на востоке ожидается снег в конце суток 2 января.

"Температура воздуха будет колебаться около нуля, на северо-востоке и востоке предполагается -2, -5 градусов. В Киеве завтра периодический мокрый снег и снег, порывистый ветер, возможны метели, гололедица и около нуля", - уточнила Диденко.

Синоптики предупреждали, что 3 января в Украине усилятся морозы.

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Теги: Наталья Диденко, погода, снег, дождь, атмосферный фронт, циклон
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