Синоптики рассказали, когда усилятся морозы: погода, карта

Фото: iStock/Global Images Ukraine

В дневные часы 29-30 декабря ожидается от -2 градусов до +2 градусов, на северо-востоке -3, -7 градусов, 3 января станет холоднее. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

В западных областях и в южной части ночью около нуля, днем +​​1, + 5 градусов.

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“Осадки будут периодические, небольшие - снег или дождь, в зависимости от температуры воздуха. В Киеве 29-30 декабря будет преобладать облачная влажная погода, с небольшими, местами, осадками», - отмептила Диденко.

Карта погоды на 29 декабря (фото - meteo.gov.ua)

Она уточнила, что в ночь на воскресенье в Киеве до -7 градусов, днем ​​температура воздуха будет колебаться от +2 до -2 градусов.

Карта погоды на 30 декабря (фото - meteo.gov.ua)

"Хроника новогодней ночи: температура воздуха -3, -10 градусов, на Харьковщине, Луганщине и Сумщине -9, -14 градусов, на юге - около нуля. Небольшой снег наиболее вероятен на севере, и в центре. На юге и на востоке существенные осадки маловероятны", - сказала синоптик.

Карта погоды на 301декабря (фото - meteo.gov.ua)

В Киеве ночью 1 января 2019 ожидается -3, -5 градусов, местами возможен небольшой снег.

"2 января в Украине, кроме южной части, станет больше осадков и усилится ветер. 3 января усилятся морозы", - добавила Диденко.

28 декабря сообщалось, что в Украину идут атмосферные фронты, пройдет мокрый снег с дождем.