"Аттракционные горки": какой будет погода на неделе - карты

Фото: iStock/Global Images Ukraine

8 января в Украине будет холодно, днем ​​-2, -7, на севере до -10 градусов, снег прогнозируется только на юго-востоке. Об этом у себя в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"9 января холода удержатся: ночью -7,-14 градусов, на севере и в центре до -16 градусов. снег - на западе, севере и в Крыму", - отметила Диденко.

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По ее словам, 10 января ожидается потепление до оттепели, на севере и западе -1, -4 градуса, снег, на юге - с дождем.

Фото: meteo.gov.ua

"11 января - снова похолодание, только на востоке и юге -2, + 3 градуса. Осадки, на западе - в основном сухо. 12 января ночью морозно, днем ​​в субботу и в течение суток, 13 января, потеплеет ощутимо. Периодические осадки, на юге будет преобладать сухая погода", - сказала Диденко.

14 января ночью - небольшой мороз, днем ​​- оттепель, временами осадки, на юге - без осадков.

"В ближайшее время в Украине - влажная погода. Температура воздуха - аттракционные горки", - подчеркнула Диденко.

3 января 2019 года директор Укргидрометцентра Николай Кульбида отметил, что циклон из Средиземного моря принесет в Украину сильные снегопады, синоптики относят его к первому уровню опасности.