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03.01.2019, 12:46

Первый уровень опасности: циклон принесет снегопады - погода

Первый уровень опасности: циклон принесет снегопады - погода - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида отметил - большие осложнения возможны на автодорогах, налипание снега может стать причиной обрыва проводов

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Циклон из Средиземного моря принесет в Украину сильные снегопады, синоптики относят его к первому уровню опасности. Об этом сегодня на заседании госкомиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций рассказал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

"В течение сегодняшнего дня в акватории Средиземного моря, где-то в районе Греции, образуется циклонический вихрь, который в течение ближайших двух суток будет перемещаться в северо-восточном направлении и выйдет на территорию Украины", - сообщил Кульбида.

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В связи с этим 4 января около 15:00 синоптики ожидают циклон в районе Азовского моря. Под его влиянием будет находиться юго-восточная часть Украины, где ожидается выпадение от 15 до 30 см снега, мокрого снега.

Температура составит от -1 до -3 градусов. Наибольшее количество осадков ожидается на территории Луганской и Донецкой областей, и с учетом уже выпавшего ранее снега высота снежного покрова составит от 15 до 20 см.

Также до 20 см снега - в Запорожской области. Немного меньше снега будет в Херсонской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Кроме сильных снегопадов, прогнозируется усиление ветра до 15-20 м/с, на побережье Азовского моря до 25 м/с.

При такой скорости ветра будут наблюдаться метели и снежные заносы. Налипание мокрого снега и гололед в основном ожидаются в прибрежной зоне.

"Ожидаемые метеорологические условия... относятся к первому уровню опасности, на которую уже нужно реагировать принятием мер", - отметил он.

Наибольшие осложнения возможны на автодорогах, налипание снега может стать причиной обрыва проводов. С 08:00 5 января циклон покинет территорию Украины и переместится на территорию РФ.

"Уже 5 января днем явления ослабнут и прекратятся", - добавил директор Укргидрометцентра.

3 января 2019 года сообщалось, что в результате перемещения активного циклона в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях ожидается осложнение погодных условий.

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Теги: погода, циклон, снегопады, николай кульбиды
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