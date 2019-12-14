Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Аваков сказал, где в Украине самый низкий уровень преступности

Аваков сказал, где в Украине самый низкий уровень преступности - Фото
Арсен Аваков (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
14.12.2019, 16:41

По мнению главы МВД, добиться этого удалось благодаря установке в городе современной системы видеонаблюдения

Самый низкий уровень преступности в Украине – в Мариуполе. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

По словам главы МВД, добиться этого удалось благодаря установке в городе современной системы видеонаблюдения.

"Знаете, где у нас самый низкий уровень преступности по стране? В Мариуполе, в прифронтовом городе. Потому что там в 2015 году оборудовали специальной суперсистемой мониторинга, и все это знают", - сказал Аваков.

Большинство украинцев не доверяют судам, прокуратуре, полиции, Минфину, а также государственным таможенной и налоговой службам. Таковы результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг 22-30 октября.

Напишите нам
арсен аваков мариуполь видеонаблюдение преступность
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 