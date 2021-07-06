Аварийный сбой. Более трех часов не работали сайты президента и госструктур
Сегодня, 6 июля, более трех часов не работали официальные сайты президента и госструктур из-за проблем у провайдеров. Об этом в комментарии LIGA.net сообщили в Госспецсвязи.
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"Во второй половине дня 6 июля произошел аварийный технический сбой в работе интернет-провайдеров, обеспечивающих поддержку интернет-представительств и сайтов нескольких органов государственной власти Украины", – говорится в комментарии.
Как отмечается, технический сбой произошел в результате ремонтных работ нескольких блоков оборудования компаний-провайдеров.
Из-за сбоя были временно недоступны некоторые веб-ресурсы, в том числе сайт президента Украины.
Сейчас работа информационных ресурсов восстановлена – технические специалисты Госспецсвязи и сервис-провайдеров оперативно решили проблему.
- В сентябре 2020 года хакеры взломали сайты Нацполиции, в результате на некоторых из них появилась недостоверная информация.
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