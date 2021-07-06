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Аварийный сбой. Более трех часов не работали сайты президента и госструктур

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2021, 21:21
Аварийный сбой. Более трех часов не работали сайты президента и госструктур - Фото
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Сегодня, 6 июля, более трех часов не работали официальные сайты президента и госструктур из-за проблем у провайдеров. Об этом в комментарии LIGA.net сообщили в Госспецсвязи.

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"Во второй половине дня 6 июля произошел аварийный технический сбой в работе интернет-провайдеров, обеспечивающих поддержку интернет-представительств и сайтов нескольких органов государственной власти Украины", – говорится в комментарии. 

Как отмечается, технический сбой произошел в результате ремонтных работ нескольких блоков оборудования компаний-провайдеров.

Из-за сбоя были временно недоступны некоторые веб-ресурсы, в том числе сайт президента Украины.

Сейчас работа информационных ресурсов восстановлена – технические специалисты Госспецсвязи и сервис-провайдеров оперативно решили проблему.

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Наталия Медведева, Юрий Смирнов
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авария Госспецсвязи
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