Аварийный сбой. Более трех часов не работали сайты президента и госструктур

Сегодня, 6 июля, более трех часов не работали официальные сайты президента и госструктур из-за проблем у провайдеров. Об этом в комментарии LIGA.net сообщили в Госспецсвязи.

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"Во второй половине дня 6 июля произошел аварийный технический сбой в работе интернет-провайдеров, обеспечивающих поддержку интернет-представительств и сайтов нескольких органов государственной власти Украины", – говорится в комментарии.

Как отмечается, технический сбой произошел в результате ремонтных работ нескольких блоков оборудования компаний-провайдеров.

Из-за сбоя были временно недоступны некоторые веб-ресурсы, в том числе сайт президента Украины.

Сейчас работа информационных ресурсов восстановлена – технические специалисты Госспецсвязи и сервис-провайдеров оперативно решили проблему.

В сентябре 2020 года хакеры взломали сайты Нацполиции, в результате на некоторых из них появилась недостоверная информация.

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Наталия Медведева , Юрий Смирнов

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