Август дебютирует грозами, дождем и жарой – синоптик

Завтра циклон Гвидо принесет в Украину грозы и кратковременный дождь, но температура воздуха будет держаться на уровне 30°С. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

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Дожди с грозами завтра ожидаются в западных областях, а также частично на юге. На остальной территории Украины будет сухая и жаркая погода.

Температура воздуха днем будет колебаться на уровне 29-32°С, на востоке и юге – до 34°С, а на западе – от 26 до 30°С.

"В Киеве август дебютирует жарой, максимальная температура воздуха достигнет 30°С", – пишет Диденко, уточняя, что они ожидаются ближе к вечеру.

По прогнозам синоптиков, август 2021 года будет жарким: средняя месячная температура на 1-1,5°С превысит климатическую норму.

Владислав Сердюк

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