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Август дебютирует грозами, дождем и жарой – синоптик

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2021, 13:53
Август дебютирует грозами, дождем и жарой – синоптик - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Завтра циклон Гвидо принесет в Украину грозы и кратковременный дождь, но температура воздуха будет держаться на уровне 30°С. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко. 

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Дожди с грозами завтра ожидаются в западных областях, а также частично на юге. На остальной территории Украины будет сухая и жаркая погода.

Температура воздуха днем будет колебаться на уровне 29-32°С, на востоке и юге – до 34°С, а на западе – от 26 до 30°С. 

"В Киеве август дебютирует жарой, максимальная температура воздуха достигнет 30°С", – пишет Диденко, уточняя, что они ожидаются ближе к вечеру. 

Владислав Сердюк
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погода дождь гроза синоптик
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