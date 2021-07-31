Август дебютирует грозами, дождем и жарой – синоптик
31.07.2021, 13:53
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Завтра циклон Гвидо принесет в Украину грозы и кратковременный дождь, но температура воздуха будет держаться на уровне 30°С. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.
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Дожди с грозами завтра ожидаются в западных областях, а также частично на юге. На остальной территории Украины будет сухая и жаркая погода.
Температура воздуха днем будет колебаться на уровне 29-32°С, на востоке и юге – до 34°С, а на западе – от 26 до 30°С.
"В Киеве август дебютирует жарой, максимальная температура воздуха достигнет 30°С", – пишет Диденко, уточняя, что они ожидаются ближе к вечеру.
- По прогнозам синоптиков, август 2021 года будет жарким: средняя месячная температура на 1-1,5°С превысит климатическую норму.
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