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"Бабье лето" возвращается: какой будет погода - карта

"Бабье лето" возвращается: какой будет погода - карта - Фото
Фото: depositphotos.com
02.11.2019, 09:03

По прогнозам Укргидрометцентра, 5-6 ноября на юге и западе ожидается до +20 градусов

2 ноября в большинстве областей температура воздуха повысится. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Незначительно, но все же очень уже будет + 6, + 11 градусов. Самым холодным пока останется восток Украины: + 3, + 6 градусов. В воскресенье и на следующей неделе, во вторник-среду, на юге и западе, вероятно, до +20 градусов", - отметила Диденко.

Погода на 2 ноября

Фото: meteo.gov.ua

Она уточнила, что сегодня пройдут дожди на западе, на остальной территории Украины будет сухо, начнет увеличиваться облачность.

2-3 ноября в большинстве наших областей ожидается сильный, до штормовых порывов, южный ветер.

В Киеве субботу также будет ветреной, облачность начнет увеличиваться, но без существенных осадков, максимальная температура воздуха достигнет + 5, + 8 градусов.

В воскресенье в столице - сильный южный ветер, возможен дождь и потепление до +10, +12 градусов.

"Изменение погоды может повлиять на самочувствие, не пытайтесь сделать все и сразу, дайте себе в этот переходный ноября незначительно больше флегматичности, внутреннего покоя, разумных ограничений и отдыха", - рекомендует синоптик.

  • 31 октября Укргидрометцентр сообщал, что погода в Украине в ноябре будет прохладной, средняя температура воздуха ожидается на уровне 0+8 градусов по Цельсию. 
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Наталья Диденко бабье лето погода карта
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