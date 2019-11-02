"Бабье лето" возвращается: какой будет погода - карта

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2 ноября в большинстве областей температура воздуха повысится. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Незначительно, но все же очень уже будет + 6, + 11 градусов. Самым холодным пока останется восток Украины: + 3, + 6 градусов. В воскресенье и на следующей неделе, во вторник-среду, на юге и западе, вероятно, до +20 градусов", - отметила Диденко.

Погода на 2 ноября

Фото: meteo.gov.ua

Она уточнила, что сегодня пройдут дожди на западе, на остальной территории Украины будет сухо, начнет увеличиваться облачность.

2-3 ноября в большинстве наших областей ожидается сильный, до штормовых порывов, южный ветер.

В Киеве субботу также будет ветреной, облачность начнет увеличиваться, но без существенных осадков, максимальная температура воздуха достигнет + 5, + 8 градусов.

В воскресенье в столице - сильный южный ветер, возможен дождь и потепление до +10, +12 градусов.

"Изменение погоды может повлиять на самочувствие, не пытайтесь сделать все и сразу, дайте себе в этот переходный ноября незначительно больше флегматичности, внутреннего покоя, разумных ограничений и отдыха", - рекомендует синоптик.