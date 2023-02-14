Бэнкси показал граффити ко Дню Святого Валентина, как всегда, не без социального подтекста

Британский уличный художник Бэнкси опубликовал фото своего нового граффити, посвященного Дню Святого Валентина.

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Работа, судя по намекам в изображении, затрагивает тему домашнего насилия.

Кроме того, что из настоящего старого холодильника, интегрированного в композицию, торчат мужские ноги, женщина одета в одежду, характерную для домохозяйки. Также на увеличенном изображении лица женщины видно, что у нее подбит глаз и не хватает переднего зуба.

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Вадим Ребрина

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