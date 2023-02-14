UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Бэнкси показал граффити ко Дню Святого Валентина, как всегда, не без социального подтекста

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2023, 12:59
Бэнкси показал граффити ко Дню Святого Валентина, как всегда, не без социального подтекста - Фото
Фото: instagram.com/banksy

Британский уличный художник Бэнкси опубликовал фото своего нового граффити, посвященного Дню Святого Валентина.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Работа, судя по намекам в изображении, затрагивает тему домашнего насилия.

Бэнкси показал граффити ко Дню Святого Валентина, как всегда, не без социального подтекста

Кроме того, что из настоящего старого холодильника, интегрированного в композицию, торчат мужские ноги, женщина одета в одежду, характерную для домохозяйки. Также на увеличенном изображении лица женщины видно, что у нее подбит глаз и не хватает переднего зуба.

Бэнкси показал граффити ко Дню Святого Валентина, как всегда, не без социального подтекста

Бэнкси показал граффити ко Дню Святого Валентина, как всегда, не без социального подтекста

Смотрите также: Бэнкси опубликовал видео о том, как делал граффити в Украине

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
искусство граффити бэнкси домашнее насилие день святого валентина
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 