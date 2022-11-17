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Бэнкси опубликовал видео о том, как делал граффити в Украине видео

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2022, 19:47
Одно из граффити Бэнкси в Украине
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Британский уличный художник Бэнкси опубликовал в Instagram видеосюжет о создании граффити в Украине.

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Ранее Бэнкси подтвердил, что создал семь граффити в различных местах Украины, в том числе в Киеве, Ирпене и Бородянке.

Сергій Бережний
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граффити бэнкси
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