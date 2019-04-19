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19.04.2019, 09:26

Беспорядки в Северной Ирландии: застрелили журналистку

Беспорядки в Северной Ирландии: застрелили журналистку - Фото
Фото: pixabay.com

Полиция рассматривает случившееся как акт терроризма

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В Северной Ирландии в результате крупных беспорядков в городе Лондондерри вечером в четверг, 18 апреля, застрелена 29-летняя женщина, предположительно журналистка. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам репортеров, жертвой насилия стала Лайра Макки, которая много писала о конфликте в Ольстере и его последствиях. Полиция сообщила, что рассматривает случившееся как террористический акт.

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Беспорядки произошли в районе Крегган накануне пасхального уик-энда, когда ирландские католики-националисты вспоминают о восстании против британцев в Дублине в 1916 году.

В полиции сообщили, что участники беспорядков забрасывали стражей порядка бутылками с зажигательной смесью, прогремело несколько выстрелов. На месте событий - горящие автомобили, полицейские  бронетранспортеры и полиция.

"В Креггане активны военизированные группировки. С начала года в Лондондерри уже неоднократно взрывались бомбы, однако до сих обходилось без жертв", - отмечается в сообщении.

17 марта 2019 года в Афганистане убили 60-летнего репортера Султана Махмуда Киркхву.

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Теги: северная ирландия, журналистка, Лайра Макки
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