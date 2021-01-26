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Без штрафов и с компенсацией. Шмыгаль анонсировал 8 пунктов решения вопросов "коммуналки"

26.01.2021, 06:50
Без штрафов и с компенсацией. Шмыгаль анонсировал 8 пунктов решения вопросов
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

После прокатившихся по Украине антитарифных майданов правительство решило предпринять некоторые шаги в урегулировании вопроса оплаты коммунальных услуг. В том числе, установить граничные цены, отменить штрафы и ввести компенсации. Об этом рассказал премьер страны Денис Шмыгаль в эфире Свободы слова на ictv.

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Восемь пунктов от Шмыгаля:

  1. Максимальная цена на газ с 1 февраля до конца отопительного сезона будет не выше 6,99 грн за кубометр.
  2. Тарифы на тепло и горячую воду меняться не будут до конца отопительного сезона.
  3. Регулятор ограничит тариф на распределение газа до 1,79 грн.
  4. Разрабатывается законопроект о возможности передачи газораспределительных сетей органам местного самоуправления.
  5. Штрафы или пеня за несвоевременно оплаченные газ и тепло за январь применяться не будут.
  6. Ожидаются результаты расследования Антимонопольного комитета по поводу тарифов на коммуналку.
  7. Будет принято решение о компенсациях домохозяйствам, где установлено электроотопление.
  8. Основным продуктом газораспределительных компаний станет "годовой продукт по умолчанию" – цена на газ будет устанавливаться один раз в год
  • 28 декабря 2020 года 55 газопоставляющих компаний обнародовали цены на газ для бытовых потребителей на январь 2021 года. В ряде компаний анонсировали рост цен на газ
  • В начале января 2021 года в ряде городов Украины прошли антитарифные майданы – люди протестовали против новых цен на газ.

Читайте также: Новая цена на газ. Шмыгаль рассказал, что будет с субсидиями

Дарья Мостовая
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