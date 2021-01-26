Без штрафов и с компенсацией. Шмыгаль анонсировал 8 пунктов решения вопросов "коммуналки"
26.01.2021, 06:50
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)
После прокатившихся по Украине антитарифных майданов правительство решило предпринять некоторые шаги в урегулировании вопроса оплаты коммунальных услуг. В том числе, установить граничные цены, отменить штрафы и ввести компенсации. Об этом рассказал премьер страны Денис Шмыгаль в эфире Свободы слова на ictv.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Восемь пунктов от Шмыгаля:
- Максимальная цена на газ с 1 февраля до конца отопительного сезона будет не выше 6,99 грн за кубометр.
- Тарифы на тепло и горячую воду меняться не будут до конца отопительного сезона.
- Регулятор ограничит тариф на распределение газа до 1,79 грн.
- Разрабатывается законопроект о возможности передачи газораспределительных сетей органам местного самоуправления.
- Штрафы или пеня за несвоевременно оплаченные газ и тепло за январь применяться не будут.
- Ожидаются результаты расследования Антимонопольного комитета по поводу тарифов на коммуналку.
- Будет принято решение о компенсациях домохозяйствам, где установлено электроотопление.
- Основным продуктом газораспределительных компаний станет "годовой продукт по умолчанию" – цена на газ будет устанавливаться один раз в год
- 28 декабря 2020 года 55 газопоставляющих компаний обнародовали цены на газ для бытовых потребителей на январь 2021 года. В ряде компаний анонсировали рост цен на газ.
- В начале января 2021 года в ряде городов Украины прошли антитарифные майданы – люди протестовали против новых цен на газ.
Читайте также: Новая цена на газ. Шмыгаль рассказал, что будет с субсидиями
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВакансииБольше вакансий
Директор по маркетингу
Киев • AROMA KAVA
Администратор системы
Киев • Региональная газовая компания
Операційний менеджерРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии