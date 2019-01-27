Без священника: на Буковине три прихода МП перешли в ПЦУ - фото

Фото: cv.npu.gov.ua

В Черновицкой области в селе Ясени Сторожинецкого района прихожане 27 января проголосовали за переход из подчинения УПЦ Московского Патриархата в Православную церковь Украины. Об этом сообщает ТВА.

"149 членов религиозной общины храма Покрова Пресвятой Богородицы единогласным решением поддержали переход из РПЦ к ПЦУ. Священника на собрании общины не было", - отмечается в сообщении.

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В пресс-службе ГУ Нацполиции в Черновицкой области сообщили, что три церковные общины приняли решение о переходе из подчинения УПЦ МП к Православной церкви Украины: две в Заставнивском районе (в селах Задубривка и Васловивцы), одна - в Сторожинецком (селе Ясени).

Сборы прошли без нарушений общественного порядка.

Фото: cv.npu.gov.ua

"Во время собрания прихожан в селе Васловивцы в полицию обратилась журналист и заявила о препятствовании ее деятельности со стороны верующих. Правоохранители проверяют полученную информацию, решается вопрос об открытии производства по ст.171 УК", - сказали в полиции.

6 января Вселенский патриарх Варфоломей передал предстоятелю созданной на объединительном соборе Православной церкви Украины Епифанию посох и томос, который провозглашает автокефалию - независимость украинской церкви от России.

25 января приход Рождества Пресвятой Богородицы села Сураж Шумского района принят в состав Тернопольской епархии Православной церкви Украины.