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Bloomberg опубликовал список "50 людей года": президент Pfizer, Бритни Спирс и пакет акций

Цей матеріал також доступний українською
02.12.2021, 12:45
Bloomberg опубликовал список
Президент фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла (Фото - EPA)

1 декабря агентство Bloomberg опубликовало ежегодный список "50 людей года". В список включены представители бизнеса, финансов, политики, науки и развлекательной индустрии, "идеи которых повлияли на мировой бизнес в 2021 году".  

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Среди прочих, в список попали бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген, которая публично заявила о сомнительных бизнес-подходах руководства социальной сети; президент фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла; сумевшая выйти из-под опеки отца певица Бритни Спирс и выживший после отравления "новичком" российский оппозиционер Алексей Навальный.

В список также включен "The Meme Stoсk", пакет акций игровых компаний, многократный рост капитализации которых обеспечили пользователи социальных сетей.   

Представителей Украины в списке нет.

Публикацию "основного" списка сопровождает "вспомогательный" список, который шуточно озаглавлен "The Usual Suspects" ("Обычные подозреваемые" – название является отсылкой к культовому одноименному фильму 1995 года) и включает "обязательную программу" из действующих политиков и бизнесменов с мировой известностью. В этом списке, помимо прочих, присутствуют Джо Байден, Дональд Трамп, Си Цзиньпин и Владимир Путин.

Сергей Бережной
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алексей навальный Bloomberg социальные сети популярность Pfizer Альберт Бурла Фрэнсис Хауген
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