Bloomberg опубликовал список "50 людей года": президент Pfizer, Бритни Спирс и пакет акций

1 декабря агентство Bloomberg опубликовало ежегодный список "50 людей года". В список включены представители бизнеса, финансов, политики, науки и развлекательной индустрии, "идеи которых повлияли на мировой бизнес в 2021 году".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Среди прочих, в список попали бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген, которая публично заявила о сомнительных бизнес-подходах руководства социальной сети; президент фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла; сумевшая выйти из-под опеки отца певица Бритни Спирс и выживший после отравления "новичком" российский оппозиционер Алексей Навальный.

В список также включен "The Meme Stoсk", пакет акций игровых компаний, многократный рост капитализации которых обеспечили пользователи социальных сетей.

Представителей Украины в списке нет.

Публикацию "основного" списка сопровождает "вспомогательный" список, который шуточно озаглавлен "The Usual Suspects" ("Обычные подозреваемые" – название является отсылкой к культовому одноименному фильму 1995 года) и включает "обязательную программу" из действующих политиков и бизнесменов с мировой известностью. В этом списке, помимо прочих, присутствуют Джо Байден, Дональд Трамп, Си Цзиньпин и Владимир Путин.

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.