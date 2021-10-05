Между безопасностью и прибылью Facebook выбирает второе – бывшая сотрудница компании
Социальная сеть Facebook применяет другие правила модерации либо вообще никаких к аккаунтам знаменитых политиков и звезд шоу-бизнеса, а также "разжигает ненависть" среди пользователей. Об этом рассказала бывший менеджер по борьбе с дезинформацией граждан в Facebook Фрэнсис Хауген в интервью CBS.
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Хауген уволилась из Facebook год назад, перед этим скачав ряд служебных записок и документов. Она поделилась ими с газетой Wall Street Journal, которая теперь публикует материалы.
В документах говорится, что к аккаунтам знаменитостей и политиков модерация не применялась вообще. В то же время Facebook якобы перевел Федеральной торговой комиссии США $5 млрд за разрешение скандала с утечкой данных обычных пользователей.
"В Facebook я снова и снова сталкивалась с конфликтом интересов между тем, что хорошо для общества, и тем, что хорошо для Facebook", – сказала Хауген, добавив, что соцсеть между безопасностью пользователей и прибылью якобы всегда выбирала второе.
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Она также рассказала, что внутреннее исследование Facebook установило, что Instagram влияет на психическое здоровье подростков. Но, по словам Хауген, результаты скрыли и заявили, что соцсеть не является "токсичным местом" для молодежи. Также она утверждает, что Facebook "способствовал разжиганию ненависти", в частности перед штурмом Капитолия в январе 2021-го.
В Facebook обвинения бывшей сотрудницы отрицают и указывают на то, что соцсеть тратит около $13 млрд в год на безопасность. Также утверждают, что над этим направлением в компании работает 40 000 человек.
- В апреле 2021 года ЕС и Великобритания начали первое антимонопольное расследование против Facebook. В июле президент США Джо Байден заявил, что ложь о COVID-19 в соцсетях "убивает людей".
- 4 октября произошел глобальный сбой в работе Facebook и принадлежащих соцсети Messenger, Instagram и WhatsApp.
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