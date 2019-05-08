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08.05.2019, 09:39

Боевики усилили проверки на блокпостах: составили списки - ОБСЕ

Боевики усилили проверки на блокпостах: составили списки - ОБСЕ - Фото
СММ ОБСЕ в Донбассе (фото - facebook.com/zhebrivsky)

По данным ОБСЕ, инцидент произошел в 40 километрах от Мариуполя

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Боевики составили списки местных жителей временного оккупированного населенного пункта Порохня, что в 40 километрах к северо-востоку от Мариуполя, для пересечения блокпостов. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

На блокпосте на восточной окраине временно оккупированного Казацкого, что в 36 километрах к северо-востоку от Мариуполя, боевик отказал патрулю миссии в проезде к населенному пункту Порохня.

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Второй террорист заявил, что наблюдателям не разрешено продолжать движение, поскольку подразделение "вооруженных формирований находится непосредственно к востоку от блокпоста". Он добавил, что только гражданским лицам, занесенным в список жителей Порохни, разрешается пересекать блокпост в восточном направлении.

В ОБСЕ уточнили, что доступ патрулей СММ оставался ограниченным на всех трех участках разведения сил и средств, а также в других районах.

Накануне 9 мая наблюдатели ОБСЕ зафиксировали военную технику боевиков во временно оккупированном Луганске.

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Теги: обсе, блокпосты, списки
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