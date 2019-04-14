Боевики ввели "принудиловку": что говорят жители Луганска

Боевики во временно оккупированном Луганске ввели обязательную трудовую повинность для местных жителей. Об этом сообщили LIGA.net собеседники на правах анонимности.
Луганчанин Сергей отметил, что "принудиловка", так называемое постановление террористов вступило в силу в конце марта. "Посмотрим, приживется или нет, некоторых такие "введения" пугают", - добавил он.
Он уточнил, его знакомые обсуждают и относятся к "принудиловке" по-разному.
"Те, кто ниже статусом, говорят - нужно же для "родины", а люди с мозгами им отвечают - сами нарыли окопов, теперь нас заставляют засыпать или новые придется копать?! Мы тут в самом болоте, но обсуждать это громко незачем и небезопасно", - добавил другой собеседник Михаил.
Он уточнил, что к общественным работам будут привлекаться мужчины от 18 до 60 лет и женщины с 18 до 55 лет.
"К "принудиловке" не будут привлекать беременных и людей с инвалидностью", - сказал Михаил.
8 апреля 2019 года сообщалось, что в школах захваченного гибридной армией РФ Луганска не хватает учителей, а замены уроков оккупанты перестали оплачивать.
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