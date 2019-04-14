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14.04.2019, 18:18

Боевики ввели "принудиловку": что говорят жители Луганска

Боевики ввели "принудиловку": что говорят жители Луганска - Фото
Фото: LIGA.net

Местные жители ОРЛО отметили, что террористы будут привлекать к общественным работам как мужчин, так и женщин

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Боевики во временно оккупированном Луганске ввели обязательную трудовую повинность для местных жителей. Об этом сообщили LIGA.net собеседники на правах анонимности.

Луганчанин Сергей отметил, что "принудиловка", так называемое постановление террористов вступило в силу в конце марта. "Посмотрим, приживется или нет, некоторых такие "введения" пугают", - добавил он.

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Он уточнил, его знакомые обсуждают и относятся к "принудиловке" по-разному.

"Те, кто ниже статусом, говорят - нужно же для "родины", а люди с мозгами им отвечают -  сами нарыли окопов, теперь нас заставляют засыпать или новые придется копать?! Мы тут в самом болоте, но обсуждать это громко незачем и небезопасно", - добавил другой собеседник Михаил.

Он уточнил, что к общественным работам будут привлекаться мужчины от 18 до 60 лет и женщины с 18 до 55 лет.

"К "принудиловке" не будут привлекать беременных и людей с инвалидностью",  - сказал Михаил.

8 апреля 2019 года сообщалось, что в школах захваченного гибридной армией РФ Луганска не хватает учителей, а замены уроков оккупанты перестали оплачивать.

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Теги: боевики, Донбасс, Луганск, окопы, принудиловка
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