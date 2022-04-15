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Более 900 мирных жителей убила российская армия в Киевской области – Небитов

Цей матеріал також доступний українською
15.04.2022, 22:09
Более 900 мирных жителей убила российская армия в Киевской области – Небитов - Фото
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Представители полиции Киевской области нашли и осмотрели более 900 тел мирных жителей, убитых и замученных российскими загабрниками. Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов во время брифинга.
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У некоторых мирных жителей были обнаружены белые повязки. Начальник полиции Киевщины объяснил, что оккупанты заставляли носить украинцев эти повязки "будто бы этот человек уже был проверен, и поэтому к нему не относились так придирчиво".

"Но мы видим, что не всегда это срабатывало", – сказал начальник областной полиции.

Не помогли и белые ленты на заборах домов и автомобилях, которые вывешивали жители оккупированных сел и городов, чтобы сохранить свою жизнь.

Анна Чуданова
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геноцид Киевщина российская агрессия против Украины
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