Более 900 мирных жителей убила российская армия в Киевской области – Небитов

Представители полиции Киевской области нашли и осмотрели более 900 тел мирных жителей, убитых и замученных российскими загабрниками. Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов во время брифинга.

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У некоторых мирных жителей были обнаружены белые повязки. Начальник полиции Киевщины объяснил, что оккупанты заставляли носить украинцев эти повязки "будто бы этот человек уже был проверен, и поэтому к нему не относились так придирчиво".

"Но мы видим, что не всегда это срабатывало", – сказал начальник областной полиции.

Не помогли и белые ленты на заборах домов и автомобилях, которые вывешивали жители оккупированных сел и городов, чтобы сохранить свою жизнь.

Анна Чуданова

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