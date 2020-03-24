Большинство украинцев говорят, что во время карантина сидят дома - опрос КМИС

Киев, Крещатик, 24.03.2020 (фото - LIGA.net)

85% украинцев выходят из дому преимущественно в случае крайней необходимости. 39% из них придерживаются этого правила всегда. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС с 21 по 24 марта.

46% из 85% ответили, что часто придерживаются этого правила. Редко или совсем не придерживаются этого правила около 15% опрошенных.

47% респондентов часто или всегда используют маску в общественных местах. Вообще не придерживаются этого правила 37% опрошенных, из них 23,0% объяснили это нехваткой масок, 14% не надевают маску потому, что не считают нужным это делать.

Вообще никогда или почти никогда общественным транспортом не пользуются почти 80% украинцев.

Около 60% респондентов дезинфицируют мобильный и другие вещи, вернувшись с улицы.

Часто и тщательно моют руки почти все опрошенные.

Всегда избегают контактов с другими людьми 26% украинцев, часто это делают 54%. В то же время редко придерживаются этого правила 13,4%, а совсем никогда — 6,8%.

Результаты этого же опроса показали, что почти 90% украинцев обеспокоены распространением коронавируса в стране, 40% считают, что меры по борьбе с ним должны быть более жесткими.