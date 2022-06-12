Бойлеры, носки и унитазы. Минобороны составило рейтинг украденного в Украине армией РФ

Российская армия (Фото - EPA)

Минобороны Украины обнародовало список самых популярных вещей, которые российские военные воруют в Украине. Ведомство обнародовало данные, ссылаясь на Армию.Inform.

Бойлер

"Погиб, обнявшись с краденым бойлером" - история о (мертвом) оккупанте в Мощуне, Киевской области.

Носки

"Где буряты стояли, из тех домов все вынесли. Даже носки. Конечно, бытовую технику всю своровали, посуду забрали. Ну и, если ходили они по домам, то искали бензин и водку" – рассказала жительница Катюжанки, Киевской области.

На 3-м месте – военная обувь

Оккупанты заменили свои "лапти тактические" на украинские берцы Таланы, разворовав склад с военной формой.

На 2-м месте – унитаз

Оккупанты, грабя Усадьбу Попова, вместе с пилами и шуруповертом, украли и мраморный унитаз времен графов Поповых.

Собачья будка на 1-м месте

Будку на вражеском грузовике с белыми буквами Z пользователи сфотографировали на одной из трасс.

"Армия убийц, насильников и мародеров ответит за каждое свое преступление", – подытожили в Минобороны Украины.