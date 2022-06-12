Бойлеры, носки и унитазы. Минобороны составило рейтинг украденного в Украине армией РФ
Минобороны Украины обнародовало список самых популярных вещей, которые российские военные воруют в Украине. Ведомство обнародовало данные, ссылаясь на Армию.Inform.
Бойлер
"Погиб, обнявшись с краденым бойлером" - история о (мертвом) оккупанте в Мощуне, Киевской области.
Носки
"Где буряты стояли, из тех домов все вынесли. Даже носки. Конечно, бытовую технику всю своровали, посуду забрали. Ну и, если ходили они по домам, то искали бензин и водку" – рассказала жительница Катюжанки, Киевской области.
На 3-м месте – военная обувь
Оккупанты заменили свои "лапти тактические" на украинские берцы Таланы, разворовав склад с военной формой.
На 2-м месте – унитаз
Оккупанты, грабя Усадьбу Попова, вместе с пилами и шуруповертом, украли и мраморный унитаз времен графов Поповых.
Собачья будка на 1-м месте
Будку на вражеском грузовике с белыми буквами Z пользователи сфотографировали на одной из трасс.
"Армия убийц, насильников и мародеров ответит за каждое свое преступление", – подытожили в Минобороны Украины.
- Вооруженным Силам Украины в воскресенье удалось отразить штурм российских войск, пытающихся продвигаться со стороны Изюма в направлении Славянска, сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке.