Брак в Дие. Сделано уже 830 000 предложений, но "да" ответили только на каждое восьмое
С начала официального запуска услуги онлайн-женитьбы в мобильном приложении Дия было сделано уже почти 830 000 предложений, на 106 000 из которых ответили "да". Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель директора департамента развития электронных услуг Министерства цифровой трансформации Валерия Ткач.
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Она рассказала, что по состоянию на 20 сентября 3200 человек подали заявления на женитьбу в Дие, а заключила брак уже 251 пара.
"Почти 830 000 раз сделали предложение в Дие, из которых 106 000 ответили согласием. Поэтому статистика набирает обороты", – сказала Ткач, подчеркнув, что речь идет об уникальных предложениях, то есть сделанных не повторно, а разными людьми.
Она не уточнила сколько было отказов. После получения предложения ответ нужно предоставить в течение 14 дней.
- 9 сентября в Украине официально запустили услугу онлайн-женитьбы.
- Сейчас украинцы могут только заключить брак в Дие, функция развода пока не реализована, однако она может появиться в будущем.
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