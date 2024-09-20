Шлюб у Дії. Зроблено вже 830 000 пропозицій, але "так" відповіли лише на кожну восьму

На пропозицію одружитись у Дії треба відповісти протягом двох тижнів, після чого протягом 12 годин надати свої дані для заяви

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Від початку офіційного запуску послуги онлайн-одружень у мобільному застосунку "Дія" було зроблено вже майже 830 000 пропозицій, на 106 000 з яких відповіли "так". Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця директора департаменту з розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Валерія Ткач.

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Вона розповіла, що станом на 20 вересня 3200 осіб подали заяви на одруження в Дії, а уклала шлюб вже 251 пара.

"Майже 830 000 разів зробили пропозицію у Дії, з яких 106 000 відповіли згодою. Тож статистика набирає обертів", – сказала Ткач, наголосивши, що йдеться про унікальні пропозиції, тобто зроблені не повторно, а різними людьми.

Вона не уточнила скільки було відмов. Після отримання пропозиції відповідь треба надати протягом 14 днів.

9 вересня в Україні офіційно запустили послугу онлайн-одружень.

Зараз українці можуть лише укласти шлюб у Дії, функція розлучення поки не реалізована, однак вона може з’явитися в майбутньому.

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