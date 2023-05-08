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Бывшего врача Шарите задержали из-за подозрений в убийствах пациентов – Spiegel

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2023, 16:37
Бывшего врача Шарите задержали из-за подозрений в убийствах пациентов – Spiegel - Фото
Шарите (Фото: EPA)

Бывший кардиолог клиники Шарите был задержан по "серьезным подозрениям" в двух убийствах. Прокуратура Берлина выдала ордер на арест 55-летнего мужчины, сообщает издание Spiegel.

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Отмечается, что экс-врач берлинской клиники Шарите был задержан после смерти двух тяжелобольных пациентов.

Он подозревается в том, что в 2021 и 2022 годах пациентам в отделении реанимации сознательно вводили слишком высокие дозы успокоительного, что привело к их смерти.

Как отметил прокурор, врача уволили из Шарите в августе 2022 года, тогда же началось расследование после жалобы Шарите.

"Срочное подозрение, которое является важным юридическим требованием для выдачи ордера на арест, теперь может быть принято только после медицинского заключения", – говорится в сообщении.

Как отмечает издание, ранее нельзя было исключить, что высокие дозы успокоительного были оправданы с медицинской точки зрения.

По оценке эксперта, такие действия не были оправданы по крайней мере в двух из четырех исследованных смертей, что также "должно было быть очевидным для обвиняемого", пишет Spiegel.

Сегодня врача должны доставить следственному судье окружного суда Тиргартена для выдачи ордера на арест.

В Шарите объяснили, что основанием для подозрения стала анонимная информация, полученная больницей в 2022 году. В ней говорилось о "незаконной медицинской процедуре, которая привела к смерти", произошедшей в кампусе клиники Шарите, специализирующемся на кардиологии, ангиологии и интенсивной терапии.

"Шарите очень серьезно отнеслась к сообщению, немедленно уволила подозреваемого специалиста и немедленно предприняла все другие необходимые меры по защите потенциально пострадавших групп людей", — сказал спикер больницы.

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Артем Джеріпа
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Германия убийство врач медицина шарите
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