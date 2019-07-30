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Черное море вдвое больше засорено, чем Средиземное - исследование

Черное море вдвое больше засорено, чем Средиземное - исследование - Фото
Крым, море, отдых, пляж
30.07.2019, 12:15

По данным исследования, 83% морского мусора, найденного в Черном море, составляет пластик

Количество морского мусора в Черном море почти вдвое превышает аналогичный показатель в Средиземном море. Таковы результаты совместных Черноморских исследований проекта ЕС/ПРООН, Минэкологии и природных ресурсов.

83% морского мусора, найденного в Черном море, составляет пластик, а именно PET-бутылки, обертки от сладостей пластиковые пакеты.

"Большие реки (в Украине исследования проводились на Дунае и Днестре) несут в море от шести до 50 единиц мусора в час. Количество морского мусора в Черном море почти вдвое превышает аналогичную цифру для Средиземного моря (90.5 до 50 единиц мусора/км2). В отложениях Черного моря как на шельфе, так и на глубине более 2 000 метров был найден микропластик", - отмечается в сообщении.

По данным исследования, концентрации некоторых главных вредных химических соединений, которые представляют угрозу жизни морской фауны и человека, выше допустимых норм токсичности.

"Среди таких соединений - бензо (а) пирен, некоторые пестициды, инсектициды, а также ртуть и антипирены в рыбе. Выявлены 124 химические соединения, вредные для морской экосистемы и здоровья человека, стойкие органические вещества-загрязнители, металлы, пестициды, биоциды, лекарственные средства, антипирены и бытовые химические средства", - подчеркнули специалисты.

Концентрацию этих веществ в морской вод раньше не мониторили, сейчас предложат включить их в регулярные исследования.

"Полученные результаты исследований станут основой для разработки научно обоснованной программы мер по улучшению состояния Черного моря, а также для глобального понимания текущих рисков и угроз морским экосистемам", - отметил руководитель группы экспертов проекта Ярослав Слободник.

Исследования проводились в прибрежных водах Грузии, Украины и России, а также в открытом море в рамках проекта EMBLAS-II совместно с украинским научно-исследовательским центром экологии моря, Институтом морской биологии НАНУ и Одесским национальным университетом им. И.И. Мечникова.

13 июля 2019 года сообщалось, что президент Владимир Зеленский предложил запретить в течение июля-сентября экологические проверки иностранных судов в акватории морских портов.

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пластик исследование черное море средиземное море загрязнение
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