"Черные регистраторы". ГПУ обыскала Минюст и изъяла документы

Генпрокуратура (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Генеральная прокуратура провела обыски в Минюсте и ГП Национальные информационные системы для расследования фактов незаконной регистрации, сообщает пресс-служба ведомства.

Генпрокуратура сообщает, что в ходе расследования получила информацию о деятельности так называемых черных регистраторов, и в связи с этим изучает возможные злоупотребления госрегистраторов и чиновников Минюста. Суд разрешил изъять вещи и документы по месту обыска.

СБУ 17 августа задержала в Киеве членов группы так называемых черных регистраторов, которые нанесли государству убытков на сумму 1,5 млрд грн.

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