Чтобы получить водительские права, надо будет сдать кровь

МВД жаждет крови, тогда как Кабмин хочет упразднить медсправки (Фото: Pixabay)

В новых водительских удостоверениях обязательным будет указание информации о группе крови. Об этом сервисный центр МВД написал в Facebook.

Центр отмечает, что теперь, обратившись по услуге обмена, замены или восстановления водительских прав или после сдачи экзаменов на права гражданин получает удостоверение, в котором обязательно указываются его группа крови и резус-фактор.

Администратор сервисного центра МВД вносит эту информацию в новый водительский документ на основе данных, указанных в медицинской справке 083/о. Справка входит в комплект документов, которые гражданин обязательно предоставляет сервисному центру МВД для получения админуслуг.

Вместе с тем 28 октября министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет высказался за отмену обязательных медицинских справок при приеме на работу или походе в бассейн.

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