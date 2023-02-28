ЧВК Редан. В Харькове полиция открыла дело и провела обыски у возможных организаторов

Полиция установила и опросила всех участников потенциальных массовых беспорядков с участием несовершеннолетних в центре Харькова. Возбуждено дело по двум статьям Уголовного кодекса. В отношении родителей несовершеннолетних составлены протоколы. Об этом сообщает полиция Харьковской области.

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Для проведения следственных действий в подразделения полиции приглашены 245 человек, из которых 215 несовершеннолетних и 30 совершеннолетних. Среди них – 149 ребят, 66 девушек и трое ранее судимых. У нарушителей изъяли 17 ножей, кастетов, газовых баллончиков.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки), ч. 2 ст. 304 (вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность) УК.

В рамках уголовного производства проведено около 100 процессуальных и следственных действий, в том числе безотлагательные обыски, назначены судебные экспертизы.

В отношении родителей несовершеннолетних работники ювенальной превенции составили 72 протокола по ст. 184 (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Следственные действия продолжаются. Проводится работа по установке организаторов массового мероприятия.

Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что полицейские нашли внутренние чаты в Telegram, через которые подростки собирались и координировались.

"Сегодня утром уже проводим 3 обыска у возможных организаторов массовых беспорядков – один из них несовершеннолетний. Родители явно были в шоке от того, чем занимаются их дети", – написал он.

Болвинов обратился к родителям несовершеннолетних с просьбой контролировать своих детей. "Кому не понятно — война, такие мероприятия сейчас точно не ко времени", – отметил он.

СПРАВКА. В последние несколько дней в украинских соцсетях появилось видео со столкновениями между подростками в городах Украины, где их называют ЧВК Редан (или Редан). Название Редан происходит из аниме Hunter x Hunter, в котором есть преступная группировка под названием Геней Редан, или Пауки. В России под влиянием аниме образовалась субкультура подростков-неформалов под названием ЧВК Редан. Они носят длинные волосы и одежду с пауками, как у участников этой группировки, устраивают потасовки в торговых центрах и воюют с другим кланом, так называемыми "оффниками" (гопниками).

Вчера, 27 февраля, в центре Харькова полиция задержала группу подростков, которые собирались устроить массовую драку. Полиция установила, что это часть флешмоба, запущенного в России

Вадим Ребрина

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