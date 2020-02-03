Cиноптики предупредили о резком ухудшении погоды: метели и снег

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4-6 февраля ожидается осложнение погодных условий до оранжевого (второго) уровня опасности. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Днем 4 февраля на Закарпатье, Прикарпатье - сильный дождь и мокрый снег, ночью 5 февраля сильный снег (прирост снежного покрова 10-20, в горах 35-40 см); порывы ветра 15-20 м/с (в горах 25 м/с), метель, на дорогах снежные заносы, гололедица.

Карта погоды на 4 февраля

Фото: meteo.gov.ua

5-6 февраля в центральных областях - сильный снег, в восточных областях - снег с дождем, в южных областях значений дождь с переходом в мокрый снег, образование снежного покрова высотой 10-15 см; местами гололед и налипание мокрого снега; порывы ветра 17-22 м /с, местами 25 м /с, метели; на дорогах гололедица.

Карта погоды на 5 февраля

Фото: meteo.gov.ua

В Кировоградской и Днепропетровской сильный снег, образование снежного покрова высотой 20-25 см, снежные заносы.