COVID-19 и туризм. Словения внесла Украину в "красный" список

Теперь прибывающие из Украины, должны пройти обязательную самоизоляцию

Словения внесла Украину в "красный" список и с 21 августа прибывающие из Украины, должны пройти обязательную двухнедельную самоизоляцию. Постановление опубликовано на сайте словенского правительства.

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Согласно нововведениям, с 06:00 21 августа на 14-дневную самоизоляцию должны отправиться все, кто прибывает в Словению из Украины.

В "красном списке" Словении также оказались еще 73 государства - Россия, Молдова, Сербия, Черногория, Хорватия, Албания, Бельгия и другие. В "зеленом" списке - 19 стран, по возвращении из которых самоизоляция не нужна.

В правительстве указывают, что граждане Словении и иностранцы с постоянным или временным проживанием в Словении, которые находятся в одной из соседних стран, могут вернуться в Словению до понедельника, 24 августа 2020 года, до полуночи, не подвергаясь самоизоляции по возвращении.

Всего в Словении зафиксировано 2536 заражений коронавирусом. Из них 129 - летальных случаев.

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Наталия Софиенко

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