COVID-19 и туризм. В МИД рассказали, из каких стран трудно возвращать украинцев

Наиболее типичный случай, с которым сталкивается сейчас МИД: "застрял за рубежом, нет денег на возвращение"

Украинские туристы не всегда принимают обоснованные решения при этом имея возможность получить максимальное количество информации, отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Главкому.

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Он рассказал, что за время карантина в Украину возвратили около 250 000 людей - "основная масса всех, кто хотел, вернулась, но точечные возвращения все еще продолжаются".

"На днях из Южно-Африканской Республики, которая закрыта для въезда из-за вируса, вылетели домой 54 украинских моряка. Они просто застряли в ЮАР и не могли вернуться", - отметил министр.

"Наиболее типичный случай, с которым сталкиваемся сейчас: застрял за рубежом, нет денег на возвращение, поэтому сижу и жду, помогите мне. Причем речь идет о странах, которые очень далеко от Украины. Сейчас проблемными являются преимущественно Восточная Азия, Камбоджа, Мьянма, Лаос", - сказал министр.

Он напомнил, что министерство создало карту tripadvisor.mfa.gov.ua, где каждый может посмотреть, открытая ли страна, которую человек хочет посетить или там действуют ограничения.

Наталия Софиенко

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