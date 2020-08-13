COVID-19. Как безопасно сходить в ресторан на карантине: инфографика

Минздрав напоминает, что за столиком в ресторане или кафе могут находиться не более четырех человек

Минздрав рекомендует украинцам использовать санитайзеры и оплачивать заказ бесконтактно при посещении ресторанов и кафе во время адаптивного карантина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Платите за заказ бесконтактно, снимайте защитную маску непосредственно перед едой, отдыхайте вместе с друзьями, но не более четырех человек за столиком", - отмечается в сообщении.

Нажмите для увеличения

Киеве разрешили работать ресторанам и кафе, бассейнам, театрам и кинотеатрам. 24 июня в

Кабмин внес изменения в адаптивный карантин: это нужно знать . 12 августа

Читайте также: Вкусный досуг. 7 необычных ресторанов Киева, открывшихся в карантин

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.