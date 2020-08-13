COVID-19. Как безопасно сходить в ресторан на карантине: инфографика
13.08.2020, 17:50
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Минздрав напоминает, что за столиком в ресторане или кафе могут находиться не более четырех человек
Минздрав рекомендует украинцам использовать санитайзеры и оплачивать заказ бесконтактно при посещении ресторанов и кафе во время адаптивного карантина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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"Платите за заказ бесконтактно, снимайте защитную маску непосредственно перед едой, отдыхайте вместе с друзьями, но не более четырех человек за столиком", - отмечается в сообщении.
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