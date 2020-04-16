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COVID-19. МОН предложило отменить последние звонки и выпускные вечера в школах

COVID-19. МОН предложило отменить последние звонки и выпускные вечера в школах - Фото
Иллюстративное фото: Lukas Barth-Tuttas/EPA
16.04.2020, 14:42

МОН предложило департаментам образования ОГА и КГГА отменить в школах последние звонки и выпускные вечера из-за пандемии коронавируса COVID-19

Не проводить в школах в этом году последние звонки и выпускные вечера предлагает Министерство образования и науки. Об этом говорится в письме министерства руководителям департаментов образования областных госадминистраций и КГГА.

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"С целью противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19), в 2019/2020 учебном году предлагаем не проводить массовые мероприятия с привлечением участников учебного процесса, в том числе последние звонки и выпускные вечера", - говорится в письме министерства, подписанном и.о. министра образования Любомирой Мандзий.

  • 10 апреля в МОН заявили, что к проверке видеоуроков "Всеукраинской школы онлайн" присоединятся независимые эксперты.

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Денис Юдин
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