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Дела около 90 "чиновников" террористической организации ЛНР передали в суд - СБУ

Дела около 90 "чиновников" террористической организации ЛНР передали в суд - СБУ - Фото
Суд (фото - pixabay.com)
02.07.2020, 16:23

За три года СБУ передала в суд дела против 90 главарей боевиков ЛНР

За три года СБУ завершила досудебные расследования против почти 90 главарей террористической организации ЛНР и направила материалы в суд. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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По данным спецслужбы, речь идет "высоких должностных лицах ЛНР" - от "премьер-министра" до "руководителя государственного таможенного комитета".

В частности, в июне этого года следователи СБУ заочно сообщили о подозрении двум боевикам - руководителю "штаба народной милиции ЛНР" и "депутату народного совета".

Следствие установило, что "руководитель штаба" с 2017 года курировал группировки террористов во время ведения боевых действий против ВСУ. "Депутат" с ноября 2018 года участвовал в работе фейковых органов власти, принятии антиконституционных решений, а также в сепаратистских информационных мероприятиях.

Суд разрешил задержать фигурантов, их объявили в розыск.

  • 23 июня жителю Николаевской области дали девять лет за работу на боевиков Донбасса.
Наталия Софиенко
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