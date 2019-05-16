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16.05.2019, 08:30

День вышиванки-2019. Как отмечают праздник украинцы всего мира

День вышиванки-2019. Как отмечают праздник украинцы всего мира - Фото
Петр Порошенко (фото - аккаунт в Facebook)

Ежегодно в этот день - третий четверг мая - все желающие надевают вышитую одежду и приходят в ней на работу или учебу

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Сегодня, 16 мая, в Украине и других странах мира отмечают День вышиванки. 

Всемирный день вышиванки призван сохранить и популяризовать украинские традиции, в частности ношение этнической вышитой украинской одежды. Традиционно в этот день проходят так называемые марши в вышиванках, тематические мероприятия и гуляния.

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Автор идеи – писательница и журналист Леся Воронюк, которая в 2006 году, будучи студенткой Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича, предложила коллегам по учебе в один день прийти в вуз в вышиванках. В течение следующих лет акция вышла на всеукраинский, а затем и на международный уровень.

"Пока тайны мастерства украинской вышивки из поколения в поколение матери передают своим дочерям - до тех пор будет жить Украина! В нашей вышитой сорочке радость и печаль, надежда и сила, которые давно сопровождают каждого украинца", - написал по этому случаю действующий президент Петр Порошенко.

Ищбранный президент Владимир Зеленский напомнил, чтобы украинцы не забыли дру друга поздравить.

"С Днем вышиванки! Вышиванку не забыл, побриться забыл! Не забудьте всех поздравить", - написал он в Facebook, прикрепив селфи.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо присоединился к празднованию Всемирного дня вышиванки.

"Веселого Всемирного дня вышиванки! На этой неделе мы встречали на парламентском холме украинских стажеров. Продолжайте упорно работать и хорошо проведите лето!", - написал он в своем Twitter.

10-я Горно-штурмовая бригада ВСУ оригинально поздравила украинцев - разукрасила в цвета вышиванки бронемашину.

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Теги: Петр Порошенко, ВСУ, президент, канада, Джастин Трюдо, праздник, день вышиванки, вышиванка, традиции, бронемашина, Владимир Зеленский
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