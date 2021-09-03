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Денисова – мэру Ивано-Франковска: Нельзя угрожать увольнением за отказ от вакцинации

Цей матеріал також доступний українською
03.09.2021, 19:47
Денисова – мэру Ивано-Франковска: Нельзя угрожать увольнением за отказ от вакцинации - Фото
Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Омбудсмен Людмила Денисова напомнила мэру Ивано-Франковска Руслану Марцинкиву, что вакцинация от коронавируса в Украине не является обязательной и никто не может подвергаться давлению для ее прохождения. Мэр угрожал увольнением работникам горсовета за отказ от вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

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Денисова направила письмо Марцинкиву, в котором отметила обязательность соблюдения Конституции и законов Украины.

Конституции гарантирует право каждого на труд и защиту от незаконного увольнения.

Согласно приказу Минздрава, вакцинация от коронавируса является добровольной для всех групп населения и профессиональных групп, а Кодексом законов о труде запрещено прямое или косвенное ограничение прав работников, в том числе по состоянию здоровья, напомнила Денисова.

Омбудсмен также отметила, что Парламентская Ассамблея Совета Европы считает, что никто не может подвергаться политическому, социальному или иному давлению для прохождения вакцинации. ПАСЕ также призывает информировать граждан о том, что вакцинация не является обязательной.

31 августа Марцинкив в своем Facebook пригрозил увольнением сотрудникам исполнительного комитета горсовета Ивано-Франковска, которые без уважительной причины отказываются прививаться от коронавируса.



Вадим Ребрина
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Людмила Денисова вакцинация руслан марцинкив коронавирус
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