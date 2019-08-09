Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Деоккупация: МВД подготовило 800 полицейских для Донбасса

Деоккупация: МВД подготовило 800 полицейских для Донбасса - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine
09.08.2019, 14:42

После деоккупации в ОРДЛО хотят создать 16 отделений полиции

Министерство внутренних дел Украины подготовило 800 полицейских для работы на оккупированном Донбассе после его деоккупации. Об этом сообщил на совещании в Донецкой области советник министра Иван Варченко, передает пресс-служба Национальной полиции.

Тренировки с силовиками проводились по специальной учебной программе, к ним привлекли нацгвардейцев, спасателей и пограничников. В МВД заверили, что уже изучена международная практика миротворческих миссий, отслеживается ситуация на оккупированных территориях.

Службу в таком режиме украинская полиция будет нести в течение года после освобождения ОРДЛО. Всего там планируют создать 16 полицейских отделений, проведен расчет нужного количества экипировки, транспорта, техники и средств связи.

Читайте также: Хочак отреагировал на слова Наева о деоккупации за сутки

Напишите нам
Донбасс полицейские деоккупация донбасса МВД Украины
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 