Деоккупация: МВД подготовило 800 полицейских для Донбасса

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Министерство внутренних дел Украины подготовило 800 полицейских для работы на оккупированном Донбассе после его деоккупации. Об этом сообщил на совещании в Донецкой области советник министра Иван Варченко, передает пресс-служба Национальной полиции.

Тренировки с силовиками проводились по специальной учебной программе, к ним привлекли нацгвардейцев, спасателей и пограничников. В МВД заверили, что уже изучена международная практика миротворческих миссий, отслеживается ситуация на оккупированных территориях.

Службу в таком режиме украинская полиция будет нести в течение года после освобождения ОРДЛО. Всего там планируют создать 16 полицейских отделений, проведен расчет нужного количества экипировки, транспорта, техники и средств связи.

Ранее глава МВД Арсен Аваков детально рассказал, как будет проходить деоккупация Донбасса.

В мае 2018 года ведомство начало разрабатывать план деоккупации ОРДЛО.

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